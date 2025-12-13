Спартак отпадна за Купата

Снимка Булфото

"Соколите" приключиха годината със загуба в турнира.

Отборът на Ботев (Пловдив) се класира за четвъртфиналите на Sesame Купа на България, след като постигна успех с 2:0 над Спартак във Варна. Попаденията на "Коритото" реализираха Армстронг Око-Флекс (30) и Франклин Маскоте (39), пише Sportal.bg.

В 7-ата минута гостите разиграха добре на тежкия терен във Варна и Константинос Балоянис стреля от дистанция, но Илия Шаламанов улови спокойно. Малко след това стражът на "соколите" се справи и с изпълнение на Армстронг Око-Флекс

В 21-ата минута Луис Пахама опита атрактивно изпълнение, но кълбото прелетя над целта.

В 30-ата минута "канарчетата" стигнаха до аванс в резултата. След изритана напред топка Армстронг Око-Флекс се пребори с Иван Алексиев, след което не остави шансове и на Матео Петрашило, за да отправи мощен удар, с който прониза Илия Шаламанов.

Девет минути по-късно футболистите на Ботев стигнаха до второ попадение. Константинос Балоянис стреля от далечна дистанция, а вратарят на “сините” не успя да избие достатъчно добре. При добавката Франклин Маскоте не сбърка.

Секунди преди края на първата част Луис Пахаме направи мощен индивидуален пробив, който завърши с шут, но кълбото прелетя над вратата. Малко преди това "соколите" имаха претенции за дузпа, след като отново Луис Пахама бе в центъра на събитията. Атакуващият футболист падна в наказателното поле, но главният съдия подмина ситуацията.

В 49-ата минута резервата Шанде стреля, но топката се отби в бранител на "жълто-черните" и излезе в корнер.

В 70-ата минута Димитър Митков остана очи в очи с Илия Шаламанов. Стражът бързо скъси дистанцията и резултатът остана непроменен.

До края на срещата гостите продължиха да бъдат достатъчно стабилни в защита, за да не позволят на Спартак дори да стигне до почетно попадение.

Стартови състави:

Спартак (Варна): 1. Илия Шаламанов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 11. Александър Георгиев, 17. Цветослав Маринов, 18. Саад Мокачар, 19. Емил Янчев, 88. Дамян Йорданов, 94. Луис Пахама

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 4. Николо Солдо, 7. Никола Илиев, 8. Тодор Неделев, 17. Николай Минков, 22. Еник Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 30. Франклин Маскоте, 38. Константинос Балоянис, 87. Симеон Петров

