Спартак отпрати двама чужденци
Снимка: Фейсбук, Спартак
"Соколите" посочиха вратата на двама легионери.
Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън.
Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак Варна.
Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, написаха на страницата на Спартак във фейсбук.
