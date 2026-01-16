Спартак отпрати двама чужденци

Снимка: Фейсбук, Спартак

"Соколите" посочиха вратата на двама легионери.

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Луис Пахама и Колако Джонсън.

Ръководството на клуба благодари на двамата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак Варна.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера, написаха на страницата на Спартак във фейсбук.

