Спартак отстъпи на Ботев Пловдив в контрола

Снимка: ФК Спартак

Спартак отстъпи на Ботев (Пловдив) с минималното 0:1 в контролна среща. По-рано днес "канарчетата" изиграха още един мач, в който допуснаха поражение срещу втородивизионния Етър (Велико Търново), предава БТА.

Цонов отбеляза единствения гол в 68-та минута и това бе достатъчно за петата победа на Ботев в шест контролни мача това лято.

Ботев ще започне сезона на 20 юли като домакин на Локомотив (София), а Спартак ще открие три дни по-рано у дома срещу евроучастника ЦСКА 1948, който днес отстъпи с 0:1 на хърватския Вараждин в друга проверка.

Ботев и Спартак ще се срещнат в четвъртия кръг на първенството на 8 август.

Редактор "Екип на Петел",

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