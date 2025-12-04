Спартак отстъпи на Ботев във Враца

Снимка: Булфото, архив

Спартак Варна отстъпи с 0:2 на Ботев Враца в двубой от 18-ия кръг на Първа лига.

Резервите Хосе Гайегос и Антоан Стоянов отбелязаха головете през втората част и донесоха трите точки на врачани, с които те се изкачиха на осмо място в класирането с 24 точки, предава БТА.

Спартак вече пет поредни мача няма победа, като в тези срещи допусна четири загуби и тимът е 12-и със 17 точки.

Мачът във Враца се игра при намалена видимост заради гъстата мъгла, което затрудни действията на двата отбора.

Врачани бяха по-активният отбор на терена и имаха териториално предимство и редица ситуации за гол.

Първата възможност се откри пред Илия Юруков, но вратарят на Спартак - Максим Ковальов, спаси.



В 37-ая минута коварен удар на Даниел Генов затрудни Ковальов, но стражът на гостите отново успя да предотврати попадение.

През втората част домакините продължиха да търсят попадение. В 66-а минута Радослав Цонев отправи поредния удар към вратата на Спартак, но не намери целта от удобна ситуация.

Натискът на Ботев даде резултат в 76-а минута, когато влезлият като резерва Хосе Гайегос прати топката в мрежата на Спартак с първия си гол със зелената фланелка.

Три минути по-късно вратарят и капитан на Ботев Димитър Евтимов фаулира откъсващия се Георг Стояновски пред наказателното поле и получи директен червен картон. На неговото място на вратата застана 20-годишния Любомир Василев, който спаси изпълнения пряк свободен удар от потърпевшия Стояновски.

Дълбоко в добавеното време младият Антоан Стоянов, който влезе от пейката на мястото на Радослав Цонев, отбеляза втория гол за врачани с индивидуален пробив.

Съставите:

Ботев Враца: Димитър Евтимов, Ариан Кабаши, Божидар Чорбаджийски, Даниел Генов (62-Владислав Найденов), Илия Юруков, Ромееш Ивей (63-Хосе Гайегос), Радослав Цонев (82-Антоан Стоянов), Кристиян Малинов (74-Мартин Смоленски), Милен Стоев, Иван Горанов, Мартин Петков (82-Любомир Василев)

Спартак: Максим Ковальов, Матео Петрашило, Иван Алексиев (46-Кристиян Курбанов), Бернардо Коуто (73-Саад Мокачар), Даниел Иванов, Александър Георгиев (46-Емил Янчев), Шанде, Ангел Грънчов, Илкер Будинов (53-Жак Пехливанов), Дамян Йорданов (86-Луис Пахама), Георг Стояновски

