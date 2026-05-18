Спартак победи, но ще трепери до последно, Добруджа изпадна

Стопкадър Диема Спорт 3

Отборът на Спартак победи Монтана с 2:0 като гост, но ще трепери до последно в последния си мач с Локомотив София във Варна в петък.

"Соколите" са под чертата, тъй като са на 14-ото място с 34 точки. Спасителното 12-о се заема от Септември, който победи Берое с 1:0 в Стара Загора и събра 35 точки.

Берое също има 34 пункта, но е 13-и, тъй като има четири гола по-добра голова разлика от Спартак. В последния кръг заралии гостуват на Ботев във Враца.

Ако Спартак и Берое завършат с равни точки, решаваща ще е головата им разлика, тъй като двете им срещи в редовния сезон завършиха 0:0. По този показател в по-добра ситуация е Берое, което означава, че за да оцелее или да се добере до бараж Спартак трябва да победи Локо Сф, а Берое да не спечели под Врачанска планина.

Спартак може да се спаси или да играе бараж и по друг начин - ако бие Локо, а Септември не победи Добруджа в София. Второто обаче едва ли ще се случи, тъй като добричлии изпаднаха и няма да има за какво да играят в последния си двубой.

Воденият от Ясен Петров тим изгуби днес от Ботев Враца с 1:2 в Добрич и е вторият сигурен изпадащ след Монтана.

Възможно е също Спартак да оцелее или да играе бараж и при успех например с 5:0 над Локо Сф, ако допуснем, че Берое ще спечели с един гол разлика във Враца, но реално това трудно би се получило.

Междувременно за Спартак в днешния двубой се разписаха Георг Стояновски, който намери мрежата на домакините в 25-ата минута след грешка на вратаря Васил Симеонов, и Цветелин Чунчуков. Последният удвои за "соколите" в началото на второто полувреме.

Първото полувреме премина при леко превъзходство на варненци, които гонеха задължителни три точки в битката за оцеляване. В 25-ата минута вратарят на Монтана Васил Симеонов сгреши в подаването си и Георг Стояновски пое топката, нахлу в наказателното поле и намери мрежата - 1:0 за варненските "соколи".

Малко след това Умаро Балде получи червен картон и тимът на Атанас Атанасов остана с човек по-малко на игрището. В началото на второто полувреме гостите от Варна увеличиха преднината си. Този път в центъра на обективите попадна Цветелин Чунчуков. Централният нападател от Пазарджик се оказа най-съобразителен след несигурно отиграване в пеналтерията на Монтана и отблизо порази целта за 2:0 за хората на Гьоко Хаджиевски, пише Спортал.бг.

В средата на втората част Чунчуков можеше да покачи на 3:0. Близкият удар на голмайстора обаче беше спасен от Васил Симеонов. В 76-ата минута вратарят на домакините улови и удар с глава, като срещата вече се доиграваше. В 83-ата минута стражът от Ботевград се прояви с отлична намеса, избивайки впечатляващо голов изстрел на Борис Иванов от Спартак.

Стартовите състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 15. Кристофър Ачемпонг, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 14. Димитър Буров, 23. Антон Тунгаров, 26. Радослав Славчев, 20. Умаро Балде, 19. Владислав Цеков, 8. Петър Атанасов, 17. Иван Коконов.

Спартак (Варна): 1. Педро Виктор, 2. Борис Иванов, 3. Матео Юрич (44 - Мартин Георгиев), 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков (87 - Даниел Иванов), 10. Жота Лопеш (80 - Тайлсон), 17. Цветослав Маринов, 20. Деян Лозев, 21. Шанде (80 - Джон Еманюел), 88. Дамян Йорданов (87 - Саад Мукачар), 90. Георг Стояновски .

