Спартак победи Фратрия в първата си контрола

Кадър ФК Спартак

Спартак постигна победа в първата си контрола от зимната подготовка. "Соколите" победиха Фратрия с 1:0, а срещата се игра на стадиона в Белослав, предава БТА.

Футболистите на старши треньора Гьоко Хаджиевски откриха резултата още в 8-ата минута. Георг Стояновски бе изведен отляво зад защитата на втородивизионния съперник, напредна, стреля по диагонал и прати топката в мрежата.

В 21-ата минута Фратрия можеше да изравни резултата, но вратарят Максим Ковальов спаси опасен удар от 3-4 метра на Джанер Садетинов. В 23-ата минута Мирослав Маринов стреля по диагонал, но Ковальов отново спаси.

В 33-ата минута Шанде получи топката на добра позиция на границата на наказателното поле, но стреля неточно над вратата, а десетина минути по-късно Георг Стояновски бе изведен сам срещу вратаря на Игор Мостовей и стреля, но стражът спаси.

В 53-ата минута спартаковци можеха да удвоят преднината си. Даниел Иванов бе изведен в добра позиция отдясно и шутира, но за късмет на Фратрия топката се отби в страничната греда.



В 77-ата минута Илиян Капитанов стреля опасно от пряк свободен удар по диагонал отляво, но резервният страж на Спартак - Амжхад Назих, успя да избие топката. В 87-ата минута Назих направи ново добро спасяване, след като парира удар от няколко метра по диагонал отдясно на Денис Кадир от Фратрия.

Следващата проверка на Спартак 1918 Варна е на 24 януари срещу Дунав Русе.

