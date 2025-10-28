Спартак победи Ямбол и е на 1/8 финал за Купата

Стопкадър Ютуб, Нет Вижън ТВ

Макар и със странен състав, Спартак надделя с 3:1 срещу Ямбол на стадион „Тунджа“ и се класира за 1/8-финалите в турнира за Купата на България.

От титулярите на „соколите“ в последните срещи в състава започнаха единствено Матео Петрашило, Емил Янчев и Цветослав Маринов, но въпреки това те контролираха изцяло събитията на терена.

В 8-ата минута след дълъг пас на Жак Пехливанов Луи Пахама се разписа с майсторски шут по диагонала за 1:0. Десет минути по-късно Даниел Халачев удвои преднината на варненци. Таранът се извиси и вкара глава след центриране на Саад Мукачар.

Класиката оформи Иван Алексиев в 56-ата минута. Централният защитник бе точен с глава след вдигане от корнер – 3:0.

В 81-вата минута след Георги Динков отбеляза почетното попадение за домакините – 1:3.

Официален дебют за Спартак записа Тиерно Милимоно, който влезе след почивката, а след третия гол игрови минути получиха също Коуто, Шанде, Грънчов и Стояновски.

Съставът на Спартак: Илия Шаламанов, Емил Янчев, Матео Петрашило, Иван Алексиев (71 – Ангел Грънчов), Александър Георгиев (46 – Тиерно Милимоно), Жак Пехливанов, Цветослав Маринов, Саад Мукачар (60 – Бернардо Коуто), Александър Александров (60 – Алешандре да Силва - Шанде), Даниел Халачев, Луи Пахама (71 – Георг Стояновски)

В събота от 12 часа Спартак гостува на Добруджа в мач от 14-ия кръг на елитното първенство. Добричлии също продължиха напред в турнира за Купата, след като сразиха Бдин със 7:2 във Видин.

