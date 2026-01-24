Спартак победи с голове на нови играчи

Снимка Фейсбук

Спартак победи Дунав с 3:1 в контролна среща в Каблешково, след като игра по-добре през цялото време. През първото полувреме Георг Стояновски излезе на три пъти на добри позиции, но нямаше шанс да вкара.

След почивката обаче „соколите“ материализираха превъзходството си.

Те поведоха с 2:0 след красиви попадения на Петър Принджев и Жота Лопес, преди Хюсеин Кельовуев да намали.

Последва гол на Таилсон, с който бе оформен крайния резултат.

Съставът на Спартак: Максим Ковальов, Деян Лозев, Матео Петрашило, Димо Кръстев, Борис Иванов, Цветослав Маринов, Дамян Йорданов, Даниел Иванов, Жота Лопес, Шанде, Георг Стояновски (Петър Принджев, Талес, Таилсон, Емил Янчев)

