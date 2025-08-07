Спартак подсили атаката с чужденец

Снимка Фейсбук

"Соколите" взеха нов чужденец.

Спартак Варна привлeчe френския нападател Луис Пахама.

Снажният атакуващ играч е познат на българските фенове от престоя му в Дунав Русе. Защитавал е цветовете на Монако Б, на отбори във Франция, Испания, Португалия, Латвия, Германия, като последно играе в Ирак.

Да пожелаем успех на Луис със синьо-бялата фланелка и разбира се много голове и асистенции, написаха от Спартак на страницата си във Фейсбук.

