Спартак показа как се воюва за емблемата

Редактор: Недко Петров

Снимка Булфото

Има и нещо по-важно от първата победа за сезона на Спартак, спечелена категорично срещу Арда у дома. То е, че всички "соколи" показаха как трябва се воюва за емблемата на клуба и да се бранят традициите. Всъщност те го правеха и в големи моменти от предните мачове, но сега това бе подплатено и с резултат.

Демонстрираният спартаковски дух сякаш помогна на Шанде да се пребори за една безнадеждна топка и да проектира първия гол. Същия този дух помогна и на записалия силен дебют Лукас Магджински да бъде на точното място в правилния момент, за да предотврати изравняване. Прословутият "соколски" дух сякаш даде криле и на вратаря Максим Ковальов да асистира на Бернардо Коуто за попадението, което узакони трите точки.

За неазабравимата вечер обаче, която Спартак поднесе на верните си фенове, заслугата е на целия колектив. Като започнем с мъдрия Гьоко, който изготви печелившата стратегия и чийто план сработи, и минем през поредните маркови спасявания на Ковальов, и стабилния и сигурен ариергард, изграден от Лозев, Петрашило, Грънчов и Лукас.

В средата на терена работливите пчелички Цветослав Маринов и Дамян Йорданов бяха еднакво полезни в двете фази, а Коуто за пореден път доказа какво огромно влияние има върху играта на своите, не само с решителния гол.

Напред Даниел Иванов реализира важното откриващо попадение, Шанде респектираше и поставяше в неудобни ситуации съперниците с мощните си изригвания, а Георг даде убедителна заявка да реши проблема с водача на атаката.

Хубаво е също, че накрая и рожбата на "соколите" Даниел Халачев се отпуши, тъй като това ще му вдъхне голяма доза увереност и самочувствие да израства.

Като цяло много добре свършена работа от Спартак. Очевидно е, че този отбор има перспектива и е способен да даде битка на всеки в групата на майсторите. И, ако продължава да се представя по същия грамотен начин и постепенно успява да надгражда, целта може да не бъде оцеляване в елита, а утвърждаване в него.

