Спартак получи благословия от отец Дончо

Снимки Фейсбук, Спартак

"Соколите проведоха" своето последно занимание преди утрешното откриване на новия сезон и първото домакинство с ЦСКА 1948 в петък от 19:00 часа на стадион "Спартак", пишат на страницата на клуба във Фейсбук.

Преди тренировката отборът получи благословия от отец Дончо с пожелание за здраве, единство и успешен сезон.

Нека покажем какво означава Спартак Варна - с пълен стадион, мощна подкрепа и вяра от първата до последната минута.

Да започнем сезона така, както подобава - ЗАЕДНО!, допълват от Спартак.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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