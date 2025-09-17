"Спартак" получи пари от общината, "Черно море" оттегли молбата си

Снимка: Petel.bg

Общинският съвет във Варна даде зелена светлина за финансово подпомагане на футболен клуб "Спартак". На извънредно заседание местният парламент прие решение, с което се одобрява сключването на споразумение за сътрудничество между клуба и общината. Целта е „реализиране на програма за развитие на футбола и на спортния туризъм на територията на община Варна чрез повишаване на качеството на спортната подготовка и състезателна дейност и развитие и оптимизация на детско-юношеския футбол“. „За“ предложението гласуваха 30 съветници, нямаше „против“, а двама се „въздържаха“.

Общата стойност на споразумението възлиза на 550 хил. лева. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на Община Варна по линия на местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“. Поради тежкото финансово състояние, в което се намира клубът, средствата ще бъдат използвани за погасяване на задълженията му и ще постъпят директно по сметките на Националната агенция за приходите.

Първоначално заседанието на Общинския съвет предвиждаше финансова подкрепа и за другия голям футболен клуб – „Черно море“. Искането беше средствата в размер също на около 550 хил. лева да се насочат към реновирането на базата на детско-юношеската академия в кв. „Аспарухово“.

Ръководството на „Черно море“ обаче днес оттегли молбата си. В деловодството на местния парламент постъпи писмо от клуба, в което се посочва, че оттеглят искането си за спешно финансиране, за да бъде изготвена по-детайлна документация.

„Изразявайки категорично желанието ни пълна прозрачност и равнопоставеност при финансирането на всички спортни клубове в града, смятаме за свой дълг да подготвим детайлна количествено-стойностна сметка за необходимите строително-ремонти дейности. Тази документация ще бъде представена по установения ред, така че всеки лев общинска подкрепа да бъде аргументиран, ясен и публично защитим“, се казва в позицията на „Черно море“.

