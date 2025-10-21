Спартак получи помощ от Фратрия

Снимка ФБ

Фратрия помогна на Спартак. За това съобщиха "соколите" на страницата си във Фейсбук.

Ето и съобщението:

Благодарности искаме да отправим и към ФК Фратрия, които също не подминаха каузата Спартак Варна!

След като изградихме добри партньорски отношения с клуба, те подкрепиха кампанията ни, като се отказаха от 5000лв. от остатъчната трансферна сума на Ангел Грънчов!

Изключителни благодарности към клуба и цялото ръководство!

