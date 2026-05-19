Спартак получи тежък удар преди важния мач

Снимка: ФК Спартак Варна

Проблем възникна в центъра на защитата на Спартак Варна преди важния последен мач с Локомотив София в петък у дома.

Треньорът на „соколите“ Гьоко Хаджиевски най-вероятно няма да може да разчита на Матео Петрашило, който напусна с контузия в коляното в края на първото полувреме на вчерашната среща в Монтана.

Аут е също и капитана Ангел Грънчов. Той ще изтърпява втория мач от наказанието си.

В тяхно отсъствие в сърцето на отбраната на Димо Кръстев ще партнира Мартин Георгиев. Последният по принцип е десен бек, но срещу Монтана заигра като централен бранител, след като смени Петрашило.

Разбра се още, че спартаклии са се прибрали днес във Варна около 7:30 часа сутринта. В 16 часа те ще проведат възстановителна тренировка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!