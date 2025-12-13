Спартак посреща Ботев (Пловдив) във Варна

кадър: Диема спорт,архив

Спартак (Варна) и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Срещата на “Коритото” стартира в 15:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

Двата тима не се намират в най-добрата си форма и днешният мач може да тръгне във всяка една посока. Спартак и Ботев дори се намират един до друг в класирането в efbet Лига. Все пак домакините се намират в серия от доста негативни резултати. Варненци нямат победа вече шест мача подред, като са записали пет загуби в тези шест двубоя, предава Спортал.

Любопитното е, че последната победа на Спартак дойде именно срещу Ботев - в края на октомври, когато победи с 3:2. Преди няколко дни “соколите” загубиха от Левски, а преди това отстъпиха на Ботев (Враца).

Ботев от своя страна също е в серия от два поредни мача без успех. В последния кръг за годината от efbet Лига “канарчетата” паднаха от Локомотив (София), а преди това направиха хикс с Арда. Една евентуална победа днес със сигурност ще донесе позитивно настроение в края на годината и в двата лагера.

Традиционно Ботев (Пловдив) е удобен съперник на Спартак. “Соколите” имат четири победи в последните си пет мача срещу днешния си опонент. Както стана ясно, последният сблъсък между двата отбора завърши 3:2 в полза на варненци. В края на миналия сезон Спартак отново надигра своя опонент с 2:1.

