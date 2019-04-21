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Спартак поведе в Трета лига след грешна стъпка на Суворово

21.04.2019 / 19:34 1

Отборът на Спартак излезе начело в Трета лига - Североизточна група, след като основният му конкурент Суворово стъпи накриво днес. Варненци биха с 14:0 Волов, а суворовци направиха 2:2 срещу Локомотив (Русе) у дома.На полувремето дори домакините губеха с 1:2.

Така двата тима са с по 57 точки и равен брой мачове, но възпитаниците на Енгибар Енгибаров имат по-добра голова разлика. До края на редовния сезон има още само един кръг, след който първите шест отбора се отделят от останалите и ще играят по веднъж всеки срещу всеки.

Трета лига - Североизточна група - XXV кръг: Спартак - Волов 14:0, Суворово - Локомотив (Русе) 2:2, Калиакра-Левски - Светкавица 1:2, Хитрино - Кубрат 1:0,
Тополи - Септември 1:2, Бенковски - Ботев (Нови пазар) 1:2

Класиране:

 1. Спартак (Варна)               23   17   6   0   88:16   57
 2. Суворово  (Суворово)              23   18   3   2   71:14   57
 3. Светкавица (Търговище)   23   14   6   3   43:19   48 
 4. Хитрино    23   14   5   4   46:18   47
 5. Септември 98 (Тервел)              23   12   4   7   44:32   40
 6. Ботев (Нови пазар)                 23   11   3   9   34:46   36               
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 7. Локомотив (Русе)                   23    9   5   9   29:33   32               
 8. Тополи 2010 (Тополи)               23    7   6  10   25:30   27          
 9. Кубрат 2016 (Кубрат)               23    5   5  13   31:35   20
10. Калиакра 1923-Левски 2012 (Кав)    23    5   4  14   28:43   19 
11. Бенковски (Бяла, обл.Русе)         24    4   4  16   18:62   16
12. Устрем Д (Дончево)                 23    4   2  17   19:68   14
13. Волов (Шумен)                      23    1   5  17   14:74    8

 

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Коментари
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1
аптекаря (преди 31 минути)
Рейтинг: 3312 | Одобрение: 1032
Честито Ви първо място соколи. Дълго чакахме този сладък миг. Честито.

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