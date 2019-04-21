Спартак поведе в Трета лига след грешна стъпка на Суворово

Отборът на Спартак излезе начело в Трета лига - Североизточна група, след като основният му конкурент Суворово стъпи накриво днес. Варненци биха с 14:0 Волов, а суворовци направиха 2:2 срещу Локомотив (Русе) у дома.На полувремето дори домакините губеха с 1:2.

Така двата тима са с по 57 точки и равен брой мачове, но възпитаниците на Енгибар Енгибаров имат по-добра голова разлика. До края на редовния сезон има още само един кръг, след който първите шест отбора се отделят от останалите и ще играят по веднъж всеки срещу всеки.

Трета лига - Североизточна група - XXV кръг: Спартак - Волов 14:0, Суворово - Локомотив (Русе) 2:2, Калиакра-Левски - Светкавица 1:2, Хитрино - Кубрат 1:0,

Тополи - Септември 1:2, Бенковски - Ботев (Нови пазар) 1:2

Класиране:

1. Спартак (Варна) 23 17 6 0 88:16 57

2. Суворово (Суворово) 23 18 3 2 71:14 57

3. Светкавица (Търговище) 23 14 6 3 43:19 48

4. Хитрино 23 14 5 4 46:18 47

5. Септември 98 (Тервел) 23 12 4 7 44:32 40

6. Ботев (Нови пазар) 23 11 3 9 34:46 36

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Локомотив (Русе) 23 9 5 9 29:33 32

8. Тополи 2010 (Тополи) 23 7 6 10 25:30 27

9. Кубрат 2016 (Кубрат) 23 5 5 13 31:35 20

10. Калиакра 1923-Левски 2012 (Кав) 23 5 4 14 28:43 19

11. Бенковски (Бяла, обл.Русе) 24 4 4 16 18:62 16

12. Устрем Д (Дончево) 23 4 2 17 19:68 14

13. Волов (Шумен) 23 1 5 17 14:74 8

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