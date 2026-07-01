Спартак прати трима в Добруджа

Снимка Фейсбук, Спартак

ФК Спартак Варна преотстъпва трима свои футболисти на ФК Добруджа за сезон 2026/2027, написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук.

Даниел Халачев, Петър Принджев и Кристиян Йовов ще играят под наем в състава на добричкия тим през новия сезон.

Ръководството на клуба вярва, че тази стъпка ще им даде възможност да натрупат ценен игрови опит и да продължат своето развитие на високо ниво.

Пожелаваме успех на Даниел, Петър и Кристиян през сезон 2026/2027 и очакваме с нетърпение тяхното завръщане в Спартак Варна още по-силни!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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