Спартак представи деветия нов
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
"Соколите" представиха официално Закария Тиндано, който ще бъде конкурент на Борис Иванов за ляв бек. Той е деветото ново попълнение на "соколите" след Пламен Илиев, Давид Валверде, Вашко Оливейра, Рикардо Соуса, Анхел Гомеш, Бубакар Хане, Томаш Силва и Кристиян Йовов.
Ето какво написаха от Спартак на страницата на клуба във Фейсбук:
ФК Спартак Варна привлече 19-годишния защитник Закария Тиндано, който пристига в клуба под наем от елитния турски Гьозтепе. Котдивоарският футболист е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.
Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар.
Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.
Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!
Добре дошъл в Спартак, Закария!
Редактор "Екип на Петел",
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