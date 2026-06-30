Спартак представи деветия нов

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

"Соколите" представиха официално Закария Тиндано, който ще бъде конкурент на Борис Иванов за ляв бек. Той е деветото ново попълнение на "соколите" след Пламен Илиев, Давид Валверде, Вашко Оливейра, Рикардо Соуса, Анхел Гомеш, Бубакар Хане, Томаш Силва и Кристиян Йовов.

Ето какво написаха от Спартак на страницата на клуба във Фейсбук:

ФК Спартак Варна привлече 19-годишния защитник Закария Тиндано, който пристига в клуба под наем от елитния турски Гьозтепе. Котдивоарският футболист е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.

Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар.

Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.

Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в Спартак, Закария!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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