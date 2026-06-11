Спартак представи новия треньор

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна информира своите привърженици, че Ивелин Петков се присъединява към щаба на старши треньора Гьоко Хаджиевски като помощник-треньор, пишат "соколите" на страницата си във Фейсбук.

Петков притежава UEFA A лиценз и има натрупан опит в българския футбол както в работата с мъжки отбори, така и в развитието на млади футболисти. За последно той бе част от щаба на Ясен Петров в Добруджа, а в своята треньорска кариера е работил още в клубове като Монтана, Витоша Бистрица, Литекс, Беласица, Спартак Варна II и Ямбол 1915.

Присъединяването му към треньорския екип е част от стремежа на клуба да изгради стабилен, професионален и амбициозен спортно-технически щаб за предстоящите предизвикателства.

Пожелаваме успех на Ивелин Петков в новата му роля и вярваме, че с неговия опит, енергия и професионализъм ще допринесе за развитието на представителния отбор.

Само Спартак!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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