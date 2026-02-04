Спартак представи още двама нови
"Соколите" представиха поредни две нови попълнения. Това са нигериец и юношески национал на България.
Ето какво написаха на страницата на Спартак във Фейсбук:
ФК “Спартак Варна” представя двама нови футболисти, които се присъединяват към отбора!
Джон Еманюел
Централен защитник /Полузащитник
Преотстъпен от Ботев Пловдив
На 20 годишна възраст, млад, адаптивен и борбен — ще даде още опции в отбрана и халфовата линия. Има опит в българския и международен футбол, като преди това е защитавал цветовете на Ботев Пловдив, Ботев Пловдив II и Van FC (Армения).
Мартин Георгиев
Десен бек /Централен защитник
Трансфер от Ботев Пловдив
Юноша на Ботев Пловдив
На 18-годишна възраст, млад, универсален и стабилен в защита, силен в единоборствата и полезен както по фланга, така и в центъра на отбраната. Ще засили защитната линия на „соколите“ и ще донесе допълнителна сигурност в отбора.
Пожелаваме им здраве, бърза адаптация и много силни мачове със синьо-бялата фланелка!
