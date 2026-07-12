Спартак представи отбора и разби Добруджа

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна направи официалното представяне на отбора за сезон 2026/27 преди последната си контрола от лятната подготовка, в която „соколите“ се наложиха убедително над Добруджа със 7:3, пишат на страницата на "соколите" във Фейсбук.

Спартак откри резултата още в 12-ата минута чрез Георг Стояновски, но до почивката гостите осъществиха обрат и се оттеглиха с аванс от 3:1.

През второто полувреме футболистите на старши треньора Гьоко Хаджиевски поеха изцяло инициативата и наложиха своя ритъм на игра. „Соколите“ отбелязаха цели шест попадения след почивката, с които осъществиха впечатляващ обрат и оформиха крайното 7:3.

В 53-тата минута Георг Стояновски реализира второто си попадение в срещата, а новите попълнения Бубакар Хане (72’) и Буа (78’) дадоха аванс на домакините. Георги Трифонов се разписа в 81-вата минута за 5:3, а само две минути по-късно отново бе точен за 6:3. Крайното 7:3 оформи Буа с второто си попадение в срещата в 87-ата минута.

Контролата беше последна за Спартак Варна преди началото на новия сезон.

Редактор "Екип на Петел",

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