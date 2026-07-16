Спартак представи унгареца

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна привлече под наем унгарския полузащитник Самуел Майор, съобщават "соколите" на страницата си във Фейсбук.

24-годишният дефанзивен полузащитник е собственост на МТК Будапеща, а последно защитаваше цветовете на румънския АФК АСА Търгу Муреш.

Майор е преминал през академията на Ред Бул Залцбург, с която печели титлите в австрийските първенства до 16 и до 18 години, както и записва участия в Младежката шампионска лига на УЕФА. В професионалната си кариера е носил екипите на Лиферинг, Адмира Вакер, Дебрецен, Печ, Козармишлени и АФК АСА Търгу Муреш.

Халфът е преминал през всички юношески национални формации на Унгария, като има участия и за националния отбор до 21 години.

Пожелаваме на Самуел Майор здраве, успешен сезон и много поводи за радост със синьо-белия екип!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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