Спартак представя отбора на феновете си в събота
Снимка ФБ
Спартак Варна ще представи отбора си за новия сезон на своите фенове преди последната лятна проверка с Добруджа в събота. Тя ще започне в 19:00 часа на стадион "Спартак".
Ето какво написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук:
КОНТРОЛНА СРЕЩА
“Соколи”, това е последната ни контролна среща преди началото на новия сезон и официалното представяне на отбора!
Нека заедно подкрепим момчетата и покажем, че Спартак влиза в efbet Лига сезон 26/27 със силата на своята вярна публика!
11.07 (събота)
19:00 ч.
Стадион „Спартак“
Спартак Варна Добруджа
Вход свободен!
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