Спартак представя отбора на феновете си в събота

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Спартак Варна ще представи отбора си за новия сезон на своите фенове преди последната лятна проверка с Добруджа в събота. Тя ще започне в 19:00 часа на стадион "Спартак".

Ето какво написаха "соколите" на страницата си във Фейсбук:

КОНТРОЛНА СРЕЩА

“Соколи”, това е последната ни контролна среща преди началото на новия сезон и официалното представяне на отбора!

Нека заедно подкрепим момчетата и покажем, че Спартак влиза в efbet Лига сезон 26/27 със силата на своята вярна публика!

11.07 (събота)

19:00 ч.

Стадион „Спартак“

Спартак Варна Добруджа

Вход свободен!

Редактор "Екип на Петел",

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