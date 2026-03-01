Спартак приема Монтана навръх Трети март

Снимка: ФК Спартак

Спартак приема Монтана навръх националния празник 3 март в мач от 24-ия кръг на първенството.

Двубоят е от 13,30 ч. на стадион "Спартак".

Цените на билетите са по 8 евро, толкова са и за трибуна "Соколъ".

За ВИП секторът те струват 20 евро, пенсионерите ще влизат срещу 2,50 евро, а децата и учениците до 18 години - безплатно.

От клуба съобщават, че дарителските билети също са в продажба.

Оттам отново напомнят, че тези билети НЕ осигуряват вход за мача.

Феновете ще могат да си купят билети от фен магазина на стадион „Спартак“ от понеделник - 2 март. Работното време е от 9 до 19 ч.

В деня на мача билети ще има и на касите около стадиона - от 12 ч. до края на първото полувреме.

"Нека заедно отбележим празника така, както подобава – заедно с подкрепа и вярност към Спартак", призовават от клуба.

