Спартак привлече Кристиян Йовов

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

ФК Спартак Варна привлече 20-годишния Кристиян Йовов, който е син на легендата на Левски Христо Йовов.

Ето как "соколите" представиха осмото си лятно попълнение на страницата си във Фейсбук:

Йовов е юноша на Левски, където преминава през всички възрастови формации на клуба, като достига и до представителния отбор на „сините“, записвайки официални мачове с първия тим. В кариерата си вече е трупал опит и с екипите на Ботев Враца и Спортист Своге.

Пожелаваме на Кристиян здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка!

Добре дошъл в Спартак, Кристиян!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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