Спартак привлече Пламен Илиев

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Нов страж привлякоха "соколите".

Пламен Илиев ще се присъедини към Спартак Варна и вече е подписал договора си със "соколите", обяви Алекс Илиев, председател на Управителния съвет на клуба, пред Дарик и dsport.

34-годишният Илиев се раздели с градския съперник Черно море през март. Той записа 60 мача за "моряците", а през кампанията стражът се редуваше на вратата с Кристиан Томов.

Илиев след това заяви в пост в социалните мрежи, че е напуснал Черно море заради дадена дума, която не е спазена.

"Пламен Илиев, уникален вратар. Това според мен е ясен сигнал, че се опитваме да работим и да направим така, че Спартак Варна да изглежда по-добре през следващия сезон. Ще се борят с Педро за титулярното място. Опитен футболист, интелигентен. Винаги съм откровен, казвам истината, не лъжа, казвам реалностите. Футболната общественост е затворена и всички си говорят. Знае, че тук не е цветущо, но се случват нещата, затова се разбрахме бързо. Разделихме се с Максим Ковальов, изтичаше му договорът. Не можем да си позволим да имаме трима добри вратари, все пак сме с ограничен бюджет. Рискувах, запазвайки го, тъй като го бяха принудили да разписва някакви документи и беше останал без финанси от клуба. Аз го върнах с лични средства. Помогнахме си много взаимно, но има общи решения със спортно-техническия щаб. Надявам се да си намери по-добро място, на което да се справи“, заяви председателят на Управителния съвет на клуба.

Редактор "Екип на Петел",

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