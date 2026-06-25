Спартак привлече Томаш Силва
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
„Соколите" се сдобиха със седмо лятно попълнение.
Ето какво съобщиха от клуба на страницата си във Фейсбук:
ФК Спартак Варна привлече 25-годишния португалски халф Томаш Силва.
Томаш е юноша на Спортинг Лисабон, като преминава през всички формации на клуба и става шампион на Португалия през сезон 2020/2021. В професионалната си кариера защитава цветовете още на Визела, Варзим и полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша.
За последно Томаш Силва натрупа опит в българския футбол с екипа на Добруджа.
Португалецът е представляван от престижната агенция Gestifute – собственост на един от най-влиятелните футболни мениджъри в света, Жорже Мендеш.
Добре дошъл в Спартак, Томаш!
Редактор "Екип на Петел",
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