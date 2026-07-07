Спартак привлече бразилски халф

Снимка: ФК Спартак

Спартак привлече бразилския халф Хосе Алвес да Силва (БУА).

26-годишният футболист е натрупал опит в родината си Бразилия, а в България е защитавал цветовете на Добруджа и Спортист (Своге), съобщават от клуба във фейсбук страницата си.

Пожелават му много здраве, успешни изяви и победи със синьо-бялата фланелка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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