Спартак привлече четвърти португалец

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Четвърти португалец дойде в Спартак след Анхел Гомес, Бубакар Хане и Рикардо Соуса.

Ето как "соколите" представиха новото си попълнение на страницата си във Фейсбук:

ФК Спартак Варна привлече Вашко Оливейра. 25-годишният централен защитник е роден в Лисабон и е юноша на SL Benfica. В кариерата си е защитавал цветовете на Cagliari Calcio, Genoa CFC, Estoril Praia, SC Farense, União de Leiria и Torreense.

Оливейра е трикратен шампион на Португалия до 23 години и пристига във Варна с натрупан опит в португалския, италианския и българския футбол. За последно бранителят носеше екипа на ФК Добруджа.

Добре дошъл в Спартак, Вашко!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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