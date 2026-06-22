Спартак привлече испанец
Снимка Фейсбук, Спарак Варна
ФК Спартак Варна привлече испанския халф-бек Давид Валверде.
Футболистът, роден на 29 януари 2000 г. в Палма де Майорка, подписа договор със „соколите“ за срок от две години, пишат на страницата на Спартак във Фейсбук.
Валверде е преминал през школата на Майорка, а в кариерата си е носил екипите на RCD Mallorca B, Platges Calvià и CE Andratx. За последно испанският футболист беше част от Берое, където натрупа опит в българския футбол.
ФК Спартак Варна приветства Давид Валверде и му пожелава здраве, успехи и много силни мачове със синьо-бялата фланелка.
Добре дошъл в Спартак, Давид!, се казва още в публикацията.
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