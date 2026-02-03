Снимка: ФК Спартак

Спартак привлече нападателя Цветелин Чунчуков за пролетния дял от първенството, обявиха официално от клуба. Както вече писахме, футболистът вече тренира със "соколите".

Цветелин Чунчуков е роден на 26 декември 1994 г. Започва кариерата си в школите на Бенковски (Пазарджик) и Левски София.

Има богат опит в българския футбол с Раковски, Ботев Пловдив, Лудогорец, Славия София и Черно море, както и в Румъния с Academica Clinceni, Sepsi OSK и Chindia Târgoviște.

Последно е защитавал цветовете на казахстанския Атърау, натрупвайки ценен опит в различни първенства, добавят още от клуба.

Клубна статистика: 222+ мача, 37+ гола в официални срещи в България, Румъния и Казахстан.

