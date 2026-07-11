Спартак привлече нидерландец

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Селекцията на Спартак продължи с 14-о ново попълнение.

ФК Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку. 24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 см., съобщават "соколите" на страницата си във Фейсбук.

В своята кариера Читоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.

Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.

Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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