Спартак привлече нидерландец
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
Селекцията на Спартак продължи с 14-о ново попълнение.
ФК Спартак Варна привлече Джоуи Тшитоку. 24-годишният централен защитник е роден в Ротердам и е висок 190 см., съобщават "соколите" на страницата си във Фейсбук.
В своята кариера Читоку е преминал през белгийските Локерен, Беершот, Дейнзе и Тюбиз-Брен, както и през Фола Еш от Люксембург и германския Юрдинген.
Защитникът пристига с опит от първенствата на Белгия, Германия и Люксембург, където е натрупал сериозен игрови опит в различни нива на европейския клубен футбол.
Добре дошъл в Спартак Варна, Джоуи!, се казва още в публикацията.
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