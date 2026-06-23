Спартак привлече трети португалец

Снимка Фейсбук, Спартак Варна

Трети португалец дойде при "соколите".

Ето как те представихфа петото си ново попълнение във Фейсбук:

ФК Спартак Варна привлече португалския полузащитник Рикардо Соуса.

25-годишният футболист играе като дефанзивен полузащитник. Соуса е юноша на португалския Feirense, а през кариерата си е бил част още от Arouca, Famalicão, Sernache, Portimonense и SC Vianense.

ФК Спартак Варна пожелава успех на Рикардо Соуса със синьо-белия екип!

Вижте по-малко

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!