Спартак привлече трети португалец
Снимка Фейсбук, Спартак Варна
Трети португалец дойде при "соколите".
Ето как те представихфа петото си ново попълнение във Фейсбук:
ФК Спартак Варна привлече португалския полузащитник Рикардо Соуса.
25-годишният футболист играе като дефанзивен полузащитник. Соуса е юноша на португалския Feirense, а през кариерата си е бил част още от Arouca, Famalicão, Sernache, Portimonense и SC Vianense.
ФК Спартак Варна пожелава успех на Рикардо Соуса със синьо-белия екип!
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