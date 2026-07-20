Спартак пуска билетите за дербито на Варна
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В сряда Спартак ще пусне в продажба билетите за дербито на Варна, информират от клуба на страницата си във Фейсбук:
Ето и съобщението:
Соколи,
От 22.07 във фен магазина на стадион „Спартак“ ще бъдат пуснати в продажба 500 физически билета за предстоящото градско дерби.
Работно време на фен магазина:
Понеделник – петък: 09:00 – 19:00 ч.
Събота и неделя: 10:00 – 18:00 ч.
Освен това ще бъдат пуснати и 1000 онлайн билета, които ще бъдат налични в мрежата на Eventim.
Цена на билета: 8 €
Деца до 11.99г. влизат безплатно
Декларациите за малолетни и непълнолетни привърженици ще бъдат налични във фен магазина, където ще могат да бъдат попълнени предварително.
Организацията на двубоя е от страна на домакините. При получаване на допълнителна информация относно продажбата на билетите, условията за достъп и всички останали детайли, ще ви уведомим своевременно чрез официалните канали на клуба.
Редактор "Екип на Петел",
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