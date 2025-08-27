Спартак пусна билетите за двубоя с Локомотив Пловдив

Снимка: Булфото

Билетите за мача на Спартак с Локомотив Пловдив вече са пуснати в продажба, съобщиха от варненския клуб.

"Соколите" приемат на своя стадион съперника си от града под тепетата в събота - 30 август. Двубоят ще започне в 19 ч.

Цени на билетите:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.

Ученици до 18г. – безплатно

Пенсионери – 5 лв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!