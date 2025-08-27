реклама

Спартак пусна билетите за двубоя с Локомотив Пловдив

27.08.2025 / 09:37 0

Снимка: Булфото

Билетите за мача на Спартак с Локомотив Пловдив вече са пуснати в продажба, съобщиха от варненския клуб. 

"Соколите" приемат на своя стадион съперника си от града под тепетата в събота - 30 август. Двубоят ще започне в 19 ч.

Цени на билетите:

Нормален билет – 15 лв.
Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.
ВИП сектор – 30 лв.
Ученици до 18г. – безплатно
Пенсионери – 5 лв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама