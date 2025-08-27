Спартак пусна билетите за двубоя с Локомотив Пловдив
Билетите за мача на Спартак с Локомотив Пловдив вече са пуснати в продажба, съобщиха от варненския клуб.
"Соколите" приемат на своя стадион съперника си от града под тепетата в събота - 30 август. Двубоят ще започне в 19 ч.
Цени на билетите:
Нормален билет – 15 лв.
Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.
ВИП сектор – 30 лв.
Ученици до 18г. – безплатно
Пенсионери – 5 лв.
