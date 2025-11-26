Спартак пусна билетите за сблъсъка с ЦСКА

Снимка: ФК Спартак

Спартак пусна в продажба билетите за домакинството на ЦСКА от 17-ия кръг на Първа лига, съобщават от клуба.

Припомняме, че двубоят ще се играе в събота - 29 ноември, от 17,30 ч. на стадион "Спартак".

Нормалният билет и този за трибуна „Соколъ“ са по 15 лева. Във ВИП сектора е по 30 лева.

За ученици до 18 години входът е безплатен, а за пенсионери ще е по 5 лева.

От клуба напомнят и за специалните дарителски билети. На място във феншопа и на касите на стадиона те ще са по 15 лева, но, както вече стана ясно, не дават право на вход, а ще бъдат отчетени като допълнителен принос за клуба. За да могат да гледат мача, феновете ще трябва да платят и за билет.

Взети онлайн за 30 лева, билетите вече ще дават право на вход, плюс допълнителен принос от 15 лева.

