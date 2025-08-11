Спартак пусна в продажба билетите за дербито с Черно море

Снимка: Булфото, архив

Ръководството на Спартак Варна пусна в продажба билетите за дербито с Черно море, което е насрочено за 16 август от 19 ч. Нормалните билети и тези за трибуна „Соколъ“ ще бъдат на стойност от 15 лева, предава БТА.

Ученици от 12 до 18 години ще трябва да заплатят символичната сума от 1 лев, а децата до 12 години ще влизат безплатно. Входът за пенсионери е 5 лева.

Цени на билетите:

Нормален билет – 15 лв.

Трибуна „Соколъ“ – 15 лв.

ВИП сектор – 30 лв.

Ученици от 12 до 18 години – 1 лв.

Пенсионери – 5 лв.

Деца (до 12г.) - безплатно

Соколите могат да купят билети в мрежата на Eventim ( https://shorturl.at/3klyQ ), клубния магазин на стадион „Спартак“, комплекс „Локомотив“, както и от касите на стадиона в деня на срещата.

Цената от 1 лев за лица на възраст от 12 до 18 години е определена съгласно правилата на БФС за равнопоставеност на билетните цени. Това ще даде възможност за безопасното протичане на срещата чрез контрол при пропусквателния режим за гостуващата публика, ще предотврати претоварване на капацитета на стадиона и ще гарантира спазването на определения брой места за гостуващите зрители", написаха от Спартак Варна в социалните мрежи.

