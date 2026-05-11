Спартак пусна в продажба билетите за градското дерби при дублиращите отбори

Билетите за градското дерби на вторите отбори вече са в продажба във фен магазина на стадион "Спартак". Това съобщават във фейсбук от клуба.

Срещата между дублиращите отбори на "соколите" и Черно море ще се играе в сряда - 13 май, от 17:00 ч. на стадион „Спартак“.

Нормалният билет е 5 евро, за ВИП зоната е 8 евро, а за феновете на гостуващия тим - 5 евро. Децата до 12 години влизат безплатно.

Касите на стадион „Спартак“ ще отворят в 15:00 ч., като билети ще могат да бъдат закупени и на място преди началото на двубоя.

Билети за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн чрез сайта на Eventim или в деня на мача от каса „Гости“.

