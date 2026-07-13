Спартак пусна в продажба билетите за първия си мач от есенния полусезон

Снимка: ФК Спартак

Спартак пусна в продажба билетите за двубоя с ЦСКА 1948. "Соколите" приемат съперниците си в петък - 17 юли, от 19 ч. на стадион "Спартак" в първия си мач от есенния полусезон.

При предварителна продажба стандартният билет е на цена 10 евро, пенсионерите и учащите ще влизат при вход от 5 евро. Безплатно ще е за деца до 13 години. В деня на мача стандартният пропуск ще е 12 евро, ВИП билетът - 30 евро.

В деня на мача билети ще се продават и на касите около стадиона. Те ще отворят в 17:15 ч.

Инициативата със семейните билети продължава с поглед към бъдещето – защото вярваме, че следващото поколение спартаклии започва от трибуните, пишат от клуба във фейсбук страницата си.

"Нека още от първия съдийски сигнал покажем какво означава да играеш пред пълния стадион „Спартак“. Всеки глас, всяко знаме и всяка подкрепа от трибуните имат значение. Нека дадем силен старт на сезона – заедно. Нека започнем сезона така, както подобава – с пълни трибуни и мощна подкрепа за нашите момчета", добавят още те.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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