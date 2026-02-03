Спартак пусна в продажба билетите за варненското дерби

Снимка: ФК Спартак

Билетите за варненското дерби между Спартак и Черно море вече са пуснати в продажба, съобщават във фейсбук страницата си "соколите".

Цената на билета е 8 евро, а дарителският билет струва 10 евро. Двубоят ще се играе в събота - 7 февруари, от 12,30 ч. на стадион "Тича".

Спартаклии, време е отново да застанем рамо до рамо зад нашия отбор! Откриваме сезона не с обикновен двубой, а с битка за честта на Варна. Дербито с Черно море винаги е изпълнено със страст и напрежение – а сега имаме шанс да подкрепим отбора си още по-силно, пишат още от клуба.

Броят на билетите е съгласуван между двата клуба. "Спартак" получава същата бройка, каквато е предоставил при предишното домакинство - 1500 билета.

За първи път от клуба пускат и дарителски билети на стойност 10 евро.

"С тях не просто подкрепяш отбора – ти ставаш част от допълнителната сила зад синята кауза. Всички събрани средства от дарителските билети ще бъдат добавени към вече предвидените премии на футболистите", уточняват от клуба.

Важно е феновете да знаят, че дарителският билет не осигурява вход за мача. За да присъстват на стадиона, е необходимо те да закупят и редовен билет.

"Нека гласът ни се чуе от първата до последната минута! Нека Варна види кой стои зад своя отбор! Нека започнем сезона така, както подобава – заедно!", апелират от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!