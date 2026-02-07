Спартак с позиция за съдийските отсъждания по време на дербито

Снимка: ФК Спартак

От Спартак Варна излязоха с позиция относно съдийските решения и използването на ВАР в дербито срещу Черно море, което се игра днес на стадион "Тича".

Припомняме, че мачът завърши при нулево равенство, като още в 18-ата минута футболистът на "соколите" Мартин Георгиев получи директен червен картон и тимът остана с човек по-малко на терена.

Публикуваме цялото изявление на ръководството на Спартак:

ПОЗИЦИЯ НА ФК „СПАРТАК“ ВАРНА

относно съдийските решения и използването на ВАР в дербито срещу „Черно море“

Ръководството на ФК „Спартак“ Варна заявява своята категорична позиция във връзка със съдийството по време на двубоя срещу „Черно море“, и по-специално относно намесата на системата ВАР при ситуацията, довела до директен червен картон за наш състезател през първото полувреме.

Според нашата оценка конкретният игрови момент не покрива критериите за спиране на очевидна голова възможност. От телевизионните повторения се вижда, че защитникът ни първо играе с топката и действията му са част от естествено развитие на ситуацията в рамките на правилата на играта.

Въпреки това, ВАР съдията Владимир Вълков се намеси и привика главния арбитър Радослав Гидженов на монитора, което според нас не отговаря на изискванията на ВАР протокола и принципа за „явна и очевидна грешка“.

Подобна намеса повлия пряко върху хода и крайния резултат на срещата.

Считаме, че подобна интервенция следва да бъде прилагана единствено при безспорна и ясно доказуема грешка, каквато в случая според нас не е налице.

Не можем да подминем и факта, че в рамките на последните няколко издания на варненското дерби се наблюдава повторяемост на сходни ситуации, при които наш отбор остава с намален състав още в ранна фаза на мача. Подобна тенденция поражда сериозни въпроси и напрежение сред спортната общественост.

ФК „Спартак“ Варна вярва, че:

- принципите на честната игра трябва да бъдат водещи във всяко съдийско решение

- доверието в съдийството се гради чрез последователност и еднакъв критерий към всички отбори

- използването на ВАР следва да бъде прецизно, балансирано и в пълно съответствие с установените протоколи

Обръщаме внимание и на обстоятелството, че от сезон 2025/2026 Владимир Вълков от Пловдив не е действащ съдия на терен, а е единственият в новосформираната ранглиста на ВАР. Неговият последен двубой в кариерата бе 1 юни 2025 г. в Разград между Лудогорец и Арда.

Призоваваме компетентните органи към БФС да извършат задълбочен професионален анализ на разглежданата ситуация и да гарантират по-голяма яснота и последователност при прилагането на ВАР в мачовете от първенството.

ФК „Спартак“ Варна ще продължи да защитава принципите на честната игра и прозрачността в българския футбол - в интерес на своите привърженици и на спортната общност като цяло."

