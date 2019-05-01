Спартак с убедителен успех над Ботев (Нови пазар)

Поредният си убедителен успех в Трета лига - Североизточна група записа отборът на Спартак. В първия мач от Топ 6 варненци биха Ботев (Нови пазар) с 4:0 на своя "Локомотив".

Резултатът откри Юлиан Загоров в 7-ата мин. На полувремето той бе заменен от Илиян Неделчев, който реализира два гола - в 57-ата и 74-ата мин. Ивайло Русев сложи точка на спора в 78-ата. Домакините изпуснаха и доста голови ситуации пред противниковата врата.

В следващия кръг в събота (4 май) тимът на Енгибар Енгибаров приема втория Суворово на "Локомотив".

Съставът: Иван Иванов, Благовест Гачев, Севдалин Стайков (60 Тодор Маринчев), Боян Илиев, Стефан Иванов, Васко Боев, Мирослав Георгиев, Ивайло Русев, Валентин Веселинов, Беадир Беадиров (71 Иво Михайлов), Юлиан Загоров (46 Илиян Неделчев)

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