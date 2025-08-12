Спартак с уточнение за билетите за дербито

Снимка ФБ

Домакинските билети от 1 лев за лицата между 12 и 18 годишна възраст за дербито на Варна ще се продават само във фен магазина на ст. “Спартак”. Призоваваме младите соколи да закупят своя билет по-рано, защото в деня на мача, на касите този тип билети няма да се продават.

Това съобщиха от Спартак на страницата си във Фейсбук.

Цената от 1 лев за лица на възраст от 12 до 18 години е определена съгласно правилата на БФС за равнопоставеност на билетните цени. Това ще даде възможност за безопасното протичане на срещата чрез контрол при пропусквателния режим за гостуващата публика, ще предотврати претоварване на капацитета на стадиона и ще гарантира спазването на определения брой места за гостуващите зрители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!