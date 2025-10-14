Спартак събра 150 000 лева

Снимка Фейсбук

Събраните средства от кампанията за спасяването на футболния Спартак вече са 150 000 лева, обявиха от ръководството на страницата на клуба във Фейсбук.

Ето какво написаха шефовете:

Истинска, невероятна, неподправена, историческа подкрепа от всички, които вярват в Спартак!

Всеки лев, всяко сърце и всяка емоция ни доближават до целта.

Това не е просто кампания — това е доказателство, че ние сме Спартак!

Благодарим ви, Соколи! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата!

