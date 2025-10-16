Спартак събра 180 000 лева
Снимка Фейсбук
180 000 лева вече са осигурени за футболния „Спартак“ от кампанията за спасяването на клуба. „Аз съм Спартак“ ще продължи в следващите дни с пълна сила.
Ето какво написаха от ръководството на страницата на „соколите“ във Фейсбук:
Историческа подкрепа от всички синьо-бели сърца, които вярват в бъдещето на Спартак!
Всеки ден се доближаваме до поставената цел!
Благодарим ви, Соколи! Благодарим и на цялата футболна общественост, на всички фенове на други отбори, бизнеси и граждани, които също подкрепиха каузата!
Ще продължаваме да обявяваме всички дарители на страницата!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
За да продължите, трябва да се регистрирате в сайта