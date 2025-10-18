Спартак събра 240 000 лева от кампанията

Снимка ФБ

Събранат сума от кампанията за спасяването на Спартак достигна 240 000 лева.

Ето какво написаха от ръководството на страницата на клуба във фейсбук:

240 000 лева!

Кампанята продължава с пълни сили!

Още веднъж изказваме своите искрени благодарности към всички, които не остават безразлични към нашата кауза и ни подкрепят!

Ще продължаваме да обявяваме всички дарители на страницата!

