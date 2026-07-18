Спартак събра 2583 евро за малката Натали-Ирен в първия си мач за сезона

Снимка: ФК Спартак

По време на първото домакинство на Спартак за сезона бяха събрани средства в подкрепа на лечението на малката Натали-Ирен чрез дарителски билети и дарителски кутии. Това съобщават от клуба във фейсбук страницата си.

Продадени са 101 дарителски билета по 10 евро и към събраните 1010 евро са добавени още 1573 евро от дарителските кутии. Общо събраната сума е 2583 евро, добавят още от клуба.

Кампанията ще продължи и на следващото домакинство на спартаклии на 3 август. Отново ще бъдат налични дарителски билети и дарителски кутии, а след приключването му ще бъде публикуван нов отчет за събраните средства, които ще бъдат предадени на семейството.

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да го направи и по всяко време чрез официалната дарителска кампания в PavelAndreev или директно по банковата сметка на семейството.

Банка: Пощенска банка

IBAN: BG51BPBI88984432390701

BIC: BPBIBGSF

Титуляр: Мартен Демирев

Основание: Дарение за Натали-Ирен Демирева

"Нека продължим да бъдем съпричастни. Всеки жест е важен и всяка подкрепа приближава Натали-Ирен към необходимото лечение", апелират от клуба.

Редактор "Екип на Петел",

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