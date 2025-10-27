Спартак събра 335 000 лева

Снимка ФБ

Сумата от дарителската кампания за спасяването на Спартак набъбна още.

Ето какво написаха от ръководството на клуба на страницата на "соколите" във фейсбук:

Скъпи соколи! Събраната сума от дарения достигна 335 000 лв.! Продължаваме уверено напред към поставената цел!

Огромен поклон към всички, които се включиха до този момент в кампанията "Аз съм Спартак!

Една от най-обединяващите кампания в българския футбол за последните години!

