Спартак събра 335 000 лева
Снимка ФБ
Сумата от дарителската кампания за спасяването на Спартак набъбна още.
Ето какво написаха от ръководството на клуба на страницата на "соколите" във фейсбук:
Скъпи соколи! Събраната сума от дарения достигна 335 000 лв.! Продължаваме уверено напред към поставената цел!
Огромен поклон към всички, които се включиха до този момент в кампанията "Аз съм Спартак!
Една от най-обединяващите кампания в българския футбол за последните години!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!