Спартак се изправя срещу Левски; стартовите състави

Снимка: Булфото

Левски посреща Спартак в ранния двубой от неделната програма на четвъртия кръг в efbet Лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ в столицата стартира в 19 ч. и ще може да я наблюдавате пряко по Diema Sport, както и онлайн на платформата Play Diema Xtra. На сайта Gong.bg ще проследят сблъсъка на живо с богато видеосъдържание.

Левски ще търси четвърта поредна победа в първенството от началото на сезона след тези над Монтана (5:0), Септември София (2:1) и Славия (2:0). Тимът е втори в подреждането с девет точки и три по-малко от шампиона Лудогорец, но „орлите“ са с мач повече. Възпитаниците на Хулио Веласкес са във върхов момент след драматичната победа над азербайджанския Сабах в четвъртък с 1:0, когато в последната секунда се разписа юношата на „сините“ Борислав Рупанов.

Спартак все още няма победа, но няма и загуба от началото на сезона, след като е три ремита до момента – 0:0 с Берое във Варна, 1:1 с ЦСКА в София и отново 1:1 като домакин на Ботев Враца в миналия кръг. Така „соколите“ на Гьоко Хаджиевски заемат деветата позиция с три пункта. Финансовите проблеми на варненци обаче продължават.

По-рано тази седмица се проведе спешна среща за бъдещето на отбора, след която стана ясно, че до края на месеца Спартак трябва да намери решение за своите финансови задължения. По думите на съпредседателя на Управителния съвет на едноименното сдружение с нестопанска цел Алекс Илиев и на Мартен Демирев, също член на УС, задълженията на клуба възлизат на общо 2,3 милиона лева.

Илиев заяви още, че в Общинския съвет е внесено писмо с молба за съдействие при установяване на контакти с представители на варненския бизнес, потенциални спонсори и дарители, които биха могли да подкрепят клуба. Ръководството е потърсило и финансова помощ от общината.

През миналия сезон Спартак измъкна точка при нулевото равенство срещу Левски във Варна, но на „Герена“ „сините“ се наложиха с 2:0 над „соколите“. Статистиката обаче показва, че Спартак е без победа над Левски в София от 37 години насам.

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 7. Фабио Лима, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 71. Оливер Камдем, 8. Карлос Охене, 70. Георги Костадинов, 22. Мазир Сула, 37. Рилдо, 88. Марин Петков, 77. Борислав Рупанов

Спартак: 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 44. Ангел Грънчов, 3. Матео Петрашило, 20. Деян Лозев, 19. Емил Янчев, 6. Жак Пехливанов, 17. Цветослав Маринов, 21. Ксанди, 88. Дамян Йорданов, 7. Бернардо Коуто

