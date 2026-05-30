Снимки: ФК Спартак

Спартак се раздели с двама от футболистите си, съобщават от клуба.

Емил Янчев и Александър Георгиев прекратиха своите договорни отношения по взаимно съгласие.

"Благодарим на Емил и Александър за времето, прекарано в клуба, и за професионалното им отношение към синьо-бялата фланелка", добавят от клуба във фейсбук страницата си.

Припомняме, че Спартак стартира подготовката си за новия сезон на 10 юни.

На 8 и 9 юни играчите ще преминат медицински прегледи, след което тимът започва работа за сезон 2026/2027.

Редактор "Екип на Петел",

